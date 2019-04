Ester Oras – mis on tõeline vana eesti toit?

Seega, üksnes jahukördi ja leiva peal me kindlasti üles ei kasvanud. Siinkohal on ehk paslik rõhutada mitmete varaste hominiidide ehk meie, Homo sapiens’i (sic! Targa inimese) liigiliste eelkäijate uuringuid, mis seostavad aju ja kognitiivsete võimete arengut lihatoidu, viimastel andmetel just luuüdi suurenenud tarbimisega. See kindlasti ei tähenda, et rohke lihasöömine meie vaimseid võimeid parandaks, kuid kahtlemata on loomsetes saadustes hulk olulisi koostisosi, ilma milleta jääb meie keha nii vaimselt kui füüsiliselt hätta või millele üksnes taimse toidu baasil on keeruline asendust leida. Loo moraal on lihtsalt järgida ajastute ülest tarkust: toituda tuleb tasakaalustatult ja tarbida mõõdukalt!

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia algatatud artiklisarjas «Milleks meile alusteadused?» tutvustavad erinevate valdkondade teadlased oma erialasid ning selgitavad, kuidas uudishimu poolt juhitud teadus võimaldab nihutada inimkonna teadmiste piire.

Lisalugemist

