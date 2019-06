Roomet on sündinud 8. aprillil 1977 Tallinnas. Ta on hariduse saanud Eesti Mereakadeemias ja Tallinna Ülikoolis. Täna on ta ametis Eesti Mereakadeemia direktorina. Roomet on seilanud tegevmeremehena mitmetel meredel, seda peamiselt reisilaevadel. Tema kirglikuks hobiks on purjetamine, millega ta on tegelenud viimased kümmekond aastat.