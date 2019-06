Erki on sündinud 1. detsembril 1969 Vändras. Ta on hariduse saanud loodusgeograafia alal Tartu ülikoolis, kus kaitses doktorikraadi 2000. aastal. Praegu on ta Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli vanemteadur teadusajaloo alal.