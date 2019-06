Sulev on sündinud 15. jaanuaril 1962 Tartus. Ta on õppinud bioloogiks (zooloogiks) Tartu Riiklikus Ülikoolis. Töö on teda viinud aga raku- ja molekulaarbioloogia valdkonda ning hetkel on ta Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja. Sulev on lugenud loenguid alates lõpetamisest 1985. aastal Tartu Ülikoolis ja mõningaid kursusi ka Tallinna Tehnikaülikoolis nii raku-, arengu- kui molekulaarbioloogiast ja geneetikast mitmetes keeltes. Ta on õpetanud nii bakalaureuse kui ka magistritasemel. Sulev on mitmete kõrgkooliõpikute toimetaja, koostaja ja kaasautor. Tema peamine uurimisvaldkond on olnud transgeensed ehk geneetiliselt muundatud organismid.