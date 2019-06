David on sündinud 27. mail 1949. aastal. Ta on Eesti Kunstiakadeemia professor, filosoofiadoktor. Ligikaudu kakskümmend aastat iganädalaselt raadioeetris kõlanud saatesarja «Müstiline Venemaa» autor. Mitmete raamatute, arvukate teaduslike ning esseistlike artiklite autor. Ta on pälvinud Riigi Kultuuripreemia, Aadu Luukase missioonipreemia ning 2010. aastal tunnistatud Postimehe arvamusliidriks. 2016. aastal tunnistas Euroopa Parlament Davidi aasta inimeseks.