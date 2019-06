Rene on sündinud 18. märtsil 1974 Arukülas. Ta on lõpetanud nii Tallinna Merekooli, Eesti Mereakadeemia, kui ka kaitsnud Tallinna Tehnikaülikoolis merendusvaldkonnas magistrikraadi. Alates 2015. aastast on ta Veeteede Ameti peadirektor.