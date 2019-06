Feliks Gornischeff on sündinud 10. veebruaril 1988 Tartus. Aastast 2013 on ta töötanud Meremuuseumis, kus uurib purjelaevanduse ajastut Eestis, baltisaksa maadeavastajate lugusid ning ka navigatsiooniinstrumentide kogu. Selle kõrvalt tegeleb Feliks doktoritöö kirjutamisega Tartu Ülikoolis, teemaks «Baltisaksa diplomaadid Vene Keisririigi teenistuses Napoleoni sõdade ajal». Hariduse on ta omandanud Inglismaa, Saksamaa ja Eesti ülikoolides. Praktiline meresõidukogemus puudub, kuid huvi mere ja kõige sellega seonduva vastu on suur.