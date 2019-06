Leho Luigujõe

Leho on sündinud 19. oktoobril 1963 Tartus. Varajane linnuhuvi sai alguse 1975. aastal, kui ta astus sisse Tartu Loodussõprade Maja uksest. Keskhariduse sai ta Tartu V Keskkooli loodusklassis, millele järgnes Tartu Ülikooli bioloogia ja geograafia teaduskond. Saanud kätte diplomi zooloogia erialal, asus ta tööle ornitoloogina, kellena ta töötab Eesti Maaülikoolis praeguse ajani. Suure osa tema tööst moodustab arktiliste veelindude rände uurimine. Sellega seoses koordineerib ta rahvusvahelisi veelindude lennuloendusi ning kesktalviseid veelinnuloendusi Eestis. Ta on ICES/OSPAR/HELCOM veelindude uurimisrühma liige ning esindab Eesti veelinde Euroopa Komisjoni juures. Peale veelindude on ta tegelenud ka radarornitoloogiaga, töötades neljal korral Egiptuses. Ta on Wetlands International’i rahvuslik koordinaator, koordineerides Eestis väikeluige, kirjuhaha ja rohunepiuuringuid. Linnukaitselise tegevuse raames on ta aktiivne Eesti Ornitoloogiaühingus, mille nõukogu liige ta on. Hobiks on lindude vaatlemine, mis on ta viinud paljudesse kaugetesse paikadesse erinevatel mandritel. Akadeemiliselt kuuluvuselt on ta Korp! Ugala taasasutajaliige.