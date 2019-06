Enn on sündinud 22. mail 1946 Võrnu külas Ida-Virumaal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsikas ja saanud samas kandidaadikraadi ökoloogias. Olnud teadustööl Eesti Teaduste Akadeemia instituutides, aastast 1993 kuni tänaseni Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis. Aastatel 1972-2002 tegi Enn väliuuringuid Antarktika järvedel, osales viies endise Nõukogude Liidu, kahes Austraalia ning ühes India ja ühes Tšiili Antarktika ekspeditsioonis. Peateemaks on olnud äärmuslikud keskkonnatingimused ja taimse planktoni toimetulek Antarktika järvedes, ka inimmõju mõnedele järvedele. Enn on uurinud ka Soome Lapimaa lähisarktilisi järvi ja osalenud mere-ekspeditsioonides Läänemerel. Sel moel ja reisidel Antarktikasse on merel möödunud üle kahe aasta.