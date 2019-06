Täpsem eriala on bioloogiline okeanograafia ja planktoloogia. Kalle on uurinud toiduahelaid, aineringet ja fütoplanktoni kooslusi Läänemeres ja mujal rannikumeredes. On osalenud enam kui poolel tosinal Arktika ekspeditsioonil Norra ja Rootsi uurimislaevadel, peamiselt Barentsi ja Grööni merel, aga ka kaugemal Põhja Jäämerel, Nanseni ja Amundseni nõos ja põhjapoolusel.

Kalle on pikka aega töötanud Tartu Ülikoolis teaduri ja õppejõuna ning loodus- ja tehnoloogia teaduskonna teadus-, arendus ja kommunikatsiooni prodekaanina. Praegu juhib Kalle Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli. Nii eriala kui hobid on seotud veega. Hobideks on purjelaud, kajak, aerusurf. Abielus, neli last.