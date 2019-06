Timo on sündinud 7. jaanuaril 1979 Võrus. Huvi maateaduse vastu viis ta Tartu Ülikooli geograafiat õppima. Geograafina jõudis ta oma esimesele polaarekspeditsioonile 2006. aastal. Sealtpeale on Timo ülikooli juures aastaid tegelenud polaaralade meteoroloogia ja kliima uurimisega, osalenud arvukatel ekspeditsioonidel ja avaldanud mitmeid teadusartikleid.

Teadustöö raames on Timo jäälõhkujate pardail seilanud Põhja-Jäämerel, töötanud mitmetes Arktika ja Antarktika polaarjaamades ning osalenud meeskonnaliikmena prantsuse kuunari Tara pooleteise aastases jäätriivis üle Põhja-Jäämere.

Lapsepõlvest alates on Timo kireks olnud suusatamine, mille ta on ühendanud maadeuurimise ja polaaralade armastusega. Tulemuseks on mitmed pikad suusaretked ja polaarekspeditsioonid: 2008. aastal suuskadel Gröönimaa ületamine; 4 aastat hiljem aga suusatas ta koos norralsest sõbraga esimeste inimestena omal jõul üle jäämere põhjapooluselt Teravmägedele. Guinnessi rekordit väärinud polaarretke eest omistati meestele Ernest Shackletoni nimeline polaarauhind.