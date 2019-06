Urmas on sündinud 22. augustil 1960 Viljandis. Hariduselt on ta merefüüsik, kelle peamine kutsumus on olnud merekeskkonnast uute teadmiste ammutamine mõõtmiste teel. Ta on veetnud kokku üle kahe aasta erinevate uurimislaevadega Läänemerel ja Atlandi ookeanil.