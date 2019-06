Tarmo Soomere

Tarmo on sündinud 11. oktoobril 1957. Ta lõpetas Moskva Riikliku Ülikooli matemaatikuna, on omandanud kaks doktorikraadi ning veetnud õppides ja teadustööl ligi 15 aastat erinevates välisriikides. Praegu on ta Eesti Teaduste Akadeemia president ja Tallinna tehnikaülikooli rannikutehnika professor. Tarmo on õige veidi sõitnud merd teadlasena uurimislaeval «Livonia», kuid eelistab jälgida mere stiihiat eemalt ja mõistatada lahti, kuidas lained meie randu kujundavad. 2014 tunnustati tema tööd Valgetähe III klassi teenetemärgiga Eesti rannikuteaduse maailmatasemele vedamise eest. Ta on kahekordne riigi teaduspreemia laureaat ning Postimehe aasta inimene 2005. aasta jaanuaritormi ohtlikkuse lahtimõtestamise eest.