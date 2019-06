Maarja on sündinud 4. jaanuaril 1970. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli professor, kelle uurimisvaldkonnaks on allveetehnoloogiad – allveerobotid ning allveeandurid ja andurite võrgud, millega saab koguda andmeid veealusest keskkonnast. 1995–2002 oli ta doktoriõppes Rootsis Chalmersi Tehnikaülikoolis, kus kaitses 2002. aastal doktoritöö.