Urmas Dresen

Urmas on sündinud 8. detsembril 1958 Tallinnas. Ta on lõpetanud 1985. aastal Tartu Ülikooli ajaloolasena ning töötab alates 1998. aastast Eesti Meremuuseumi direktorina. Huvi mere ja meresõidu vastu viis ta Meremuuseumisse tööle juba aastaid varem, kui uurimisteemadeks olid 19. sajandi Eesti purjelaevandus ja Narva merekaubandus.

Viimase kümne aasta tööd on olnud seotud Lennusadama arendamise, vesilennukite angaaride avamisega külastajatele 2012. aasta mais ning ajaloolise jäämurdja Suur Tõll renoveerimisega laeva 100. juubeliks 2014. aastal. Praegu on rekonstrueerimisel ja arendamisel kaasaegseks meremuuseumiks Tallinna vanalinnas paiknev Suure Rannavärava kompleks, mis avaneb külastajatele 2019. aasta lõpul. Pikemad meresõidud ookeanil seni puuduvad, küll aga on aastate jooksul ette tulnud nädalaseid purjetamisi koos sõpradega meie kodumeres ja ka Soome ning Rootsi maaliliste saarestike vahel. Viimastel aastatel on lisandunud ka Vahemere Horvaatia, Kreeka ja Lõuna-Itaalia rannikud. Polaaraladele pole ta veel jõudnud.