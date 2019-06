Jüri Ivask

Täpsem eriala on hüdrogeokeemia, põhiliseks uurimismeetodiks ioonkromatograafia ning uurimisobjektiks Balti Arteesiabasseini põhjavesi. Polaarteaduse valdkonnas on Jüri osalenud Antarktika Dome B ja Teravmägede Lomonossovfonna jääpuursüdamike ning Soome Lapimaa järvede uuringutel. Eesti Polaarklubi liige. Jüri on ka hobiastronoom ja pikaajaline astronoomia populariseerija astronoomiahuviliste ühenduses Ridamus. Avaldanud ajakirjas Horisont mitmeid astronoomiartikleid ja kosmosekroonikat. Muudeks huvialadeks on purjetamine, võrkpall ja mälumäng.