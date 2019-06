Priit on sündinud 19. juulil 1965 Ida-Virumaal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsikuna, Diploma cum laude 1990 ja M.Sc. 1994. Ph.Lic. ja Ph.D. teaduskraadid on ta kaitsnud meteoroloogias Helsingi Ülikoolis, vastavalt aastatel 2002 ja 2006. Priit on töötanud aastaid Soome Meteoroloogia Instituudis, alguses operatiivses ilmateenistuses, hiljem vanemteadurina. Samuti on ta töötanud õppejõuna Tartu Ülikoolis.