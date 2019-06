Jahtkapten

Meelis on sündinud 7. juunil 1963 Kuressaares. Ta on tööl Saarte Liinide aktsiaseltsis ja on sadamakapten Papissaare - Vikati ja Roomassaare jahisadamates ning nõustab ka teisi SL Marinase jahisadamaid.

Alates 1986. aastast on Meelis olnud ametis meremehe ja sadamakaptenina. Saare Kaluri kalalaevadel on ta seilanud Atlandi ookeanil ja Läänemerel. Aastatel 1992-2012 oli Meelis AS Nasva Jahtklubi juhataja.

Pikim merereis on siiani olnud aastane sõit jahtlaev «Lennuki» pardal vanemtüürimehena. Pikki otsi avaookeanil on Meelis teinud hiljemgi.

Polaaraladele pole Meelis seni jõudnud, aga kokkupuude jääga on sõbralik – ta on jääpurjetaja ja parimad tulemused on olnud MM-i ja EM-i viies koht.