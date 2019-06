Ahto Aaslav-Kaasik

Ahto on sündinud 28.03.1969 Tallinnas. Ahto on väljaõppinud laevamehhaanik.

Aastal 1998 asutas ta Noorte Mereklubi, mis korraldab merelaagreid lastele. See ongi praegu Ahto põhitööks.

Hobideks on veemoto, millega ta tegeleb aastast 1979. Ahto on kaheteistkümnekordne Eesti meister. Ta on ise paadidisainer ja paadiehitaja, samuti treener.