Uku Aaslav-Kaasik

Uku on sündinud 18. juunil 1974 Tallinnas. Hariduse on ta saanud Eesti Mereakadeemias insener mehhaaniku erialal. Peale kooli läks tööle Baltic Marine Groupi, kus töötas erinevatel ametitel alates laevade automaatik-mehaanikust, müügimehe, hooldusmehaaniku, laeva propulsioonseadmete paigalduste järelvalvajast kuni tehnilise nõunikuks välja. Viimased kümme aastat on Uku teinud alltöövõtu korras Baltic Workboatsile uute laevade propulsioonseadmete, süsteemide ning teiste mehaanika alade tehnilist nõustamist.