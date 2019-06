Lembit on sündinud 5. aprill 1985 Tallinnas. Laevamehhaaniku eriala omandas Eesti Mereakadeemias. Alates 2011. aastast töötab mehhaanikuna Baltic Marine Groupis. Veemootorispordis tegev aastast 1995. Parimad tulemused on 2012. aastal saavutatud O-250 klassi maailmameistri tiitel ja Euroopa meistritiitlid aastatel 2005, 2010 ja 2011 klassis O-125. Purjetama õppis Lembit juba väikese poisina Laoküla Merelaagris. Hobideks on siiani purjetamine ja lohesurf.