Tiit on sündinud 28. aprillil 1965 Tartus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanikuna, praegu Go Groupi kaasomanik. Ta osales 1999-2001 jahtlaev «Lennuki» ümbermaailmareisil, korraldas 2002-2004 autodel ümbermaailmareisi «Rolling Estonians» ja on sõitnud kaasa lühemaid etappe Hillar Kuke ja Toonart Rääski ümbermaailmapurjetamistel. Ta annab välja iseseisvale matkajale mõeldud «Go Reisiajakirja» ning kirjutab ka ise reisilugusid.