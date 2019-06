Antarktika retke teeb kaasa kaks kunstnikku

«Meil oli võimalik pakkuda mõnenädalast kaasasõitmisvõimalust erinevatel etappidel kahele kunstnikule ja tahtsime leida erinevaid käekirju,» rääkis ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli. «Kuigi me otseselt konkurssi ei korraldanud, laekus meile ligi sada nime. On selge, et mingit paremusjärjestust me ei teinud ning see valik oleks teiste valijate puhul kindlasti teistsugune,» sõnas Pruuli ning tänas kõiki kunstnikke ja kunstisõpru, kes tegid reisikunstnike osas ettepanekuid.