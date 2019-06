Anna Litvinova sündis 1976. aastal Peterburis ja on Eestis elanud alates 1986. aastast. Anna lapsepõlv möödus loomingulises õhkkonnas kunsti ja kunstnike keskel, tema ema on samuti kunstnik ja kunstipedagoog. Anna esimeseks mängumaaks oli Ermitaaži kunstimuuseum, kus tema mänguasjadeks olid pliiats ja paber ning mängukaaslasteks van Gogh, Rembrandt, Rubens ja paljud teised maailmas tuntud kunstnikud. Anna lõpetas Eesti Kunstiakadeemia maali erialal ja on üles astunud mitmetel näitustel. Ta on aastaid töötanud kunstiõpetajana Tallinna kunstikoolis.