Uus rakett pistab end kosmosesse lennates nahka

Tulikuuma oranži gaasi pilves kerkib rakett stardiplatvormilt. Mootor müriseb valjult kui kõu, sellal kui rakett meeter meetri haaval end Maa raskusjõust lahti murrab ja aina kõrgemale õhku tõuseb. Varsti on see toimetanud orbiidile ümber Maa järjekordse tehiskaaslase, aga teisiti kui varem: nimelt ei jää kosmosesse triivima raketi enda kasutuid koostisosi. See rakett on teistsugune: see pistab end kosmosesse lennates tasapisi nahka, nii et sihtmärgini jõudnuna on sest järel ainult mootor ja last.

Ebaökonoomsus on tingitud kosmoselennunduse suurimast probleemist: Maa raskusjõust on end ülimalt raske lahti rebida. Et tehiskaaslane püsiks orbiidil ümber Maa, peab see arendama kiirust ligi 28 500 km/h. Kui kiirust on vähem, saab raskusjõud satelliidist võitu ning see kukub Maa poole. Päikesekesksele orbiidile jõud­miseks on tarvilik sootuks suurem kiirus, ligi 40 300 km/h. Mida suuremat kiirust on vaja arendada, seda rohkem on vaja kütust.