Kreekas sündis kolme vanema geene kandev laps

Tavalise paljunemise korral pärandub mitkondriaalne DNA edasi emaliini pidi. Kreekas sündinud lapse teebki eriliseks tõsiasi, et teadlased olid enne viljastamist eemaldanud ema munarakust mitokondrid ning asendanud need doonorilt saadutega. Kogu asja eesmärk on kaitsta sündivat last ema mitokondrites sisalduvate geenihaiguste eest. Kreeka ja Hispaania arstid, kes operatsiooni läbi viisid, väidavad aga, et mitokondriaalsetel geenidel on oma roll ka raseduse kulgemises, mistõttu võib tegu olla ka olulise viljatusravi meetodiga.

Varem on selliseid protseduure läbi viidud vaid korra ning ka siis tekitas see hulgaliselt pahameelt. Oma kriitika osaks on saanud ka seekordne uuring. The Guardianiga rääkinud Oxfordi Ülikooli viljakusravi üksuse meditsiinidirektor Tim Childi sõnul on problemaatiline näiteks tõsiasi, et sellise sekkumise tagajärjed e ole teada. Samuti on selgusetu ka see, kas teraapiast lõpuks üldse kasu oli.