Tehnikaülikooli teadlased arendasid välja efektiivse ja odava veepuhastusviisi

Rahvusvaheline uurimisrühm Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor Sergei Preisi eestvedamisel avaldas hiljuti ajakirjas Journal of Electrostatics teadusartikli pealkirjaga «Surfactant and non-surfactant radical scavengers in aqueous reactions induced by pulsed corona discharge treatment» (Pindaktiivsed ja mittepindaktiivsed radikaalide püüdurid vesifaasilistes reaktsioonides ajendatud impulss koroona elektrilahenduste poolt).