Professor: küll Euroopa Notre Dame’i taastamiseks vajaliku puitmaterjali leiab

Mitmed välismaa meediaväljaanded nagu CNN ja National Post on pärast esmaspäeval maailma šokeerinud Pariisi Jumalaema kiriku põlengut kirjutanud, et prantslastele võib ikoonilise kiriku taastamisel saada väljakutseks vajaliku koguse tammepuidu hankimine. Nagu kirjutab CNN, hoidis kiriku katust üleval kokku 13 000 pikast ja sirgest tammepuust karkass, mille saamiseks lõigati maha kokku 21 hektarit tammemetsi. Piisavate mõõtudega palkide saamiseks pidid puud olema seejuures vähemalt 300 aastat vanad. Välismeedia hinnangul on sellise tammepuidu koguse tänapäeval kätte saamine peaaegu ületamatult raske.