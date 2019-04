Maa atmosfääri võis 5 aastat tagasi siseneda Päikesesüsteemi-väline objekt

2017. aasta oktoobris tabasid teadlased ootamatult läbi Päikesesüsteemi lendava objekti, mille kuju ja lennutrajektoor näitasid, et tegemist pidi olema tähtedevahelisest ruumist meie kodutähe lähedusse jõudnud kehaga. Lisaks pöörles ’Oumuamua’ks ristitud sigarikujuline kosmosekivi ebatavalisel viisil. Kokku jõuti seda vaadelda vaid loetud päevade jooksul, kuid teadlaskonnas tekitas see siiski oluliselt elevust – tegemist oli esimese teadaoleva kauge külalisega Päikesesüsteemis.

Juba tollal oletasid teadlased, et ühe Päikesesüsteemi-välise objekti tuvastamisest võib järeldada, et sedalaadi kivid on meie tähesüsteemis oluliselt sagedamad kui seni arvatud ning vähendatud ei ole ka nende ajaloolised kokkupõrked meie enda koduplaneediga.

Digivaramus arXiv avaldatud uuringus näitavad USA kosmoseteadlased nüüd aga üllatavad avastust, et Päikesesüsteemi-väliseid objekte võib olla sisenenud ka Maa atmosfääri. Seetõttu asusidki Harvardi Ülikooli astronoom Avi Loeb ja tema tudeng Amir Siraj otsima NASA kataloogidest meteoore, mille trajektooride puhul võiks leida sarnasusi ’Oumuamua’ga ning ühel hetkel sellised kivid leitigi.

Otsingud kandsidki vilja ning nagu kirjutab Science News, sisenes 2014. aasta jaanuaris Maa atmosfääri Vaikse Ookeani kohal Papua Uus-Guinea lähistel 0,9-meetrise läbimõõduga kosmosekivi, mille lennutrajektoor ja –kiirus viitavad ebatavalisele päritolule. See meteoor lendas niivõrd kiiresti – 60 kilomeetrit sekundis, et tema liikumine ei saanud olla seotud Päikese gravitatsiooniga. Trajektoori ajas tagasi modelleerimine näitas, et ka selle sünnipaik pidi asuma väljaspool Päikesesüsteemi.