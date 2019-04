Korallrahude kuningas veab surma ninapidi

On ammu teada, et praegune korallrahu Austraalia Queenslandi osariigi ranniku lähedal Korallimeres polnud selle piirkonna esimene. Seal on periooditi eri riffe eksisteerinud vähemalt 600 000 aasta vältel. Uued uuringud, mis on tehtud puursüdamike põhjal, näitavad, et isegi äärmuslikemad olud, mis viimasel jääajal valitsesid, ei suutnud korallrahu eluküünalt kunagi kus­tutada. Teisisõnu on Suur Vallrahu vastu­pidavam, kui bioloogid varem arvasid. See on tuntud kui kõigi maailma korallrahude kroonimata valitseja, kuna rahu pikkus avaldab muljet. Vallrahu on tervenisti 2300 kilomeetrit pikk, koosnedes samas kõigest mõne millimeetri pikkustest korallpolüüpidest. Need loomakesed ehitavad ajapikku endale kõva lubitoese, ja kui nad surevad, ehitavad järgmised korallid oma kestad nende peale. Nii korallrahu kasvabki.