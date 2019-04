Teadlased äratasid uuele elule mitu tundi surnud sea ajurakud

Teadusajakirjas Nature avaldatud uuring on murranguline, kuna näitab, et ajurakud surevad järkjärguliselt ja vähemalt osaliselt pöörduvalt, mitte kiiresti ja pöördumatult, nagu varem arvati. Lisaks sünaptilisele aktiivsusele hakkasid rakud taas ka energiat tootma ja oma kehast jääkaineid eritama – taastus ainevahetus.

«Näitasime, et raku suremise protsess on järkjärguline ja mõnesid sellega seotud protsesse on võimalik ka edasi lükata, seisata või ümber pöörata,» ütles uuringut juhtinud Yale’i Ülikooli neuroteaduse professor Nenad Sestan BBC’le.