Marko Mägi: kassidega metsa raiuma ehk kuidas raierahu debatt mulle kannale astus

Viite purunenud mootoriga auto töökotta. Auto vaadatakse üle ja leitakse, et tagumine suunatuli ei tööta ning öeldakse, et mootor ei saagi töötada, sest suunatuli on ju katki. Just sellist suunatulejuttu ajavad hetkel kevadise metsaraie pooldajad, kui toovad mängu kassid – nad üritavad probleemist mööda põigata.

Kevadine raierahu metsades on iga-aastane teema. Riigimetsas on asi selge – lindude pesitsusajal ei raiuta, tehakse teisi metsatöid. Erametsas tekitab kevadine raierahu aga pahameelt, sest see suretavat maapiirkondades elu välja [1]. Ilmselt on siiski maapiirkondade demograafiliste muutuste põhjused mujal. Aga kuna ma ei ole pädev sotsiaalmajanduslikke olusid kommenteerima, siis hoian suu kinni.

Hoian keskkonnatemaatikal jõudumööda silma peal ja siiani ei ole näinud põhjust sõna sekka öelda, sest seda on tehtud minu eest. Kuid tänavusse raierahu debatti kaasati mind passiivselt raierahu vastaste poolt. Võiks lausa öelda, et mulle anti saag ja kirves, kuigi ma seda ei palunud.

Raierahu vastaste leer avastas minu kirjutatud Eesti Looduse artikli, kus andsin ülevaate kasside kuritegudest [2] (esimesena päästis kassi-džinni pudelist välja Andres Talijärv [1]). Tuginesin selles loos mujal maailmas saadud teadusuuringute tulemustele ning arvutasin ka Eesti kasside hävitustöö – 7,4–11,9 miljonit lindu aastas. Miljonid on suured numbrid ja nende abil annab nii mõneltki oluliselt teemalt tähelepanu hajutada. Mainisin siiski artiklis: ”Eestis ei ole kassiprobleem kindlasti nii suur nagu näiteks Austraalias. Seda suuresti hajusa inimasustuse tõttu.” [2]. Mikk Link kirjutas Eesti Päevalehes: „Lindude hävimise taga on mitmeid erinevaid aspekte. Väga suure mõjuga on näiteks kodukassid, kes lindude pesasid massiliselt hävitavad… Kas peaksime seetõttu kolmeks kuuks kassid keelustama?.“ [3]. Muide, kohalike omavalitsuste heakorraeeskirjades on reeglina kirjas, et kassid ja koerad ei tohi järelevalveta liikuda ehk siis nende vabapidamine ongi keelatud, mis küll ei tähenda, et nad linde ei murraks, kuid vähemalt on olemas juriidiline alus kahju teinud loomaomaniku vastutusele võtmiseks.

Kuna raierahu vastased võtsid minu esitatud MILJONEID enda huvides kasutada (selles ei saa ma neid süüdistada, sest tegu on avaliku teabega), võtan endale voli selgitada, milles nad eksivad, kui juhtivad kassidega tähelepanu kevadiselt raierahult kõrvale, väites, et pigem peaks tegelema ”tõelisele” probleemiga, mitte pidurdama majanduslikku progressi. Ma ei salga, et kassid on lindudele ohtlikud ja seepärast asuvad nad ka võõrliikide edetabelis kindlalt esikümnes, kui mitte esikolmikus. Nende tõttu on maamunalt jäädavalt kadunud kümneid liike.