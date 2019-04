Tallinn 800: esimene kirjalik märge linnaasutusest

Ühel 1237. aasta külmavõitu talvehommikul kutsuti Toompea-alust linnarahvast turuplatsile ametlikke teadaandeid kuulama. Seekord loeti ette paavsti voliniku ja legaadi Modena Wilhelmi kiri sellest, et Saksa keisri ja paavsti korraldusega on keelatud takistada oma vara kirikule annetamist, vastasel juhul satub keelust üleastuja keiserliku põlu ning kirikuvande alla. Ühtlasi kutsus Wilhelm oma hingeõnnistuse nimel annetama vallas- ja kinnisvara Tallinna pidalitõbiste vendade majale. [i]

Modena Wilhelmi kiri on vanim Eestis säilinud dokument ning väärib lisaks oma kõrgele vanusele tähelepanu ka linnaajaloo ja -ehituse seisukohast. Nimelt on selle korralduse näol tegemist esimese kirjaliku viitega keskaegse linna ühele institutsioonile – Tallinna pidalitõbiste vendade majale, mida hiljem tunti Püha Johannese leprosooriumi ehk Jaani seegi nime all. Ehkki kirjast ei selgu, kas kõnealune hoolekandeasutus oli toona juba tegutsemas või alles kavandamisel, osutab annetuste kogumine, et hiljemalt 1230. aastateks oli Tallinn kasvanud linnana määratletavaks keskuseks, kus kirikute kõrval olid olemas ka muud linnaühiskonna jaoks olulised institutsioonid.