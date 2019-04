Kajar Köster: metsatulekahju taga näeb kasvavat metsa

Aastas põleb keskmiselt 1 – 1,5 protsenti boreaalsete metsade kogupindalast. Keskmine tulering ehk aeg, mille jooksul tuli uuesti samas kohas esineb, on boreaalsetes metsades keskmiselt umbes 100 aastat, varieerudes ja sõltudes nii kasvu- kui asukohast. Näiteks Eesti metsad kuuluvad hemiboreaalsesse (segametsade) ja borealsesse (okaspuumetsade) vööndisse, kuid Eestis põleb aastas keskmisel alla 0, 1 protsenti metsamaast. Kanadas seevastu põleb igal aastal keskmiselt kogu Eesti pindala jagu metsi, äärmuslikumatel aastatel ka kaks Eesti pindala. Venemaal on need numbrid veelgi suuremad ja ekstreemsetel aastatel kahjustab tuli kuni kolme Eesti pindala jagu boreaalseid metsi.

Nii võidki end leida Kanada või Venemaa avarustes sõitmas mõõda teid, kus sadu kilomeetreid ümbritseb sind ainult põlenud mets. Pilt võib esmapilgul tunduda trööstitu ja üksluine – ainult must maa ja põlenud puud. Aga tegelikult ei põle mets praktiliselt kunagi ühtlaselt. Erinevad alad ja laigud põlevad erineva intensiivsusega, muutes põlengujärgselt taastuva loodusliku metsa oluliselt mitmekesisemaks.

Leidub ka selliseid liike, kelle jaoks tragöödia seisneb selles, et metsapõlengud on liiga harvad. Põhja-Ameerikas kasvavad hall mänd ja must kuusk on puuliigid, mis vajavad metsapõlenguid levimiseks –mõlemal on käbid, mis vajavad avanemiseks kõrget kuumust. Seega on need puuliigid kohastunud nii, et tuli leviks kergesti – oksad madalal, koor õhuke, vaigune ja ketendav – ja jõuaks kergesti ka puude latva, kust saab siis kiirelt levida väga suurtele aladele. Seetõttu on ka suurem osa Põhja-Ameerikas esinevatest metsapõlengutest kõrge intensiivsusega ja kogu puistut asendavad valdavalt ladvatulega põlengud. Venemaal, Skandinaavias ja ka Eestis on aga valdavaks madala- või keskmise intensiivsusega metsapõlengud – tavaliselt pinnatuli – , kus osa ülarindepuid säilib. Selliste põlengute osakaal Euraasias võib ulatuda umbes 80 protsendini kogupõlengute arvust. Euraasias kasvav harilik mänd ja erinevad lehise liigid aga on kohastunud tules ellu jääma, olles vanemas eas paksu korbalise koorega ja kõrgete okstega, mistõttu madala intensiivsusega põlengud neid ei kahjustagi.

Aga miks siis ikkagi on vaja häiringuökolooge? Tegelikult oleks ju tore saada selgust selles eelnevalt kirjeldatud «kliimasoojenemine toob kaasa häiringud, mis omakorda põhjustavad kliimasoojenemist, mis toob kaasa häiringud» oravarattast. On siis see meile tuntud maailm määratud hukule, või on ehk siiski kusagil seal protsesside vahel mingi vabastav ventiil, mille abil on võimalik ratta veeremise kiirust pidurdada või suunda muuta?

Tänasel päeval on minu uurimisrühm, mis tegeleb erinevate häiringute ja biogeokeemiliste protsesside uurimisega, võtnud erilise tähelepanu alla põlengujärgsed metsad, mis paiknevad igikeltsal (Kanadas ja Venemaal). Boreaalsetest metsadest paikneb ca 80 protsenti just igikeltsaga muldadel, kuid meie teadmised metsapõlengute mõjust selles piirkonnas on peaaegu olematud. Seetõttu me uurimegi, kuidas metsapõlengud ja neile järgnev taastumine mõjutavad selle ökosüsteemi silmale nähtamatuid osi nagu muutusi igikeltsas ja nn aktiivses mullakihis, kasvuhoonegaaside eraldumist nendest muldadest, mulla orgaanilise aine laguprotsesse ja muutusi mulla süsinikuvarudes.

Ja teine küsimus – miks just tuli? Oma olemuselt on tuli imelihtne ja samas tohutult keerukas ja põnev. Ta vajab eksisteerimiseks ainult kolme komponenti: materjali, mis põleks, sädet, mis süütaks materjali ja hapnikku, et põlemine saaks toimuda. Seetõttu ongi põlengud eksisteerinud juba alates hetkest, kui esimesed taimeliigid koloniseerisid maismaa (ca 500 miljonit aastat tagasi). Ja sellest ajast kui inimene asus maailmas oma kohale, on ta üritanud tuld mõista, valitseda ja lõpuks kustutada.