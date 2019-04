Loe, millised on Antarktika-ekspeditsiooni teaduslikud plaanid

Andmeid kogutakse kogu ekspeditsiooni vältel alates väljumisest Tallinna sadamast kuni saabumiseni tagasi kodusadamasse. Kõik andmed on koheselt peale andmebaasi jõudmist avaandmetena veebis nähtavad, sealhulgas kuvatavad kaardil, kirjeldas ekspeditsiooni liige professor Urmas Kõljalg meeskonna plaane Postimehele jagatud kirjas. Suurem osa proovidest on seotud eluslooduse erinevate liikide uurimisega.

Milliseid andmeid ekspeditsioonil kogutakse?

Ekspeditsioonil vaadeldakse enamasti linde ja kalu. Sadamate ümbruses on võimalik ka taimi ja seeni vaadelda. See on kõige lihtsam kogutavate andmete tüüp. Kui vaatlusega ei kaasne fotot, videot või kaasa võetud tõendeksemplari, on hilisem liigi määrangu täiendamine mõistagi väga keeruline.