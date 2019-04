SpaceXi raketikatse ebaõnnestus «anomaalia» tõttu

Crew Dragoni kosmosekapslid on olulised, kuna USA kosmoseprogramm on juba aastast 2011, mil toimus viimane USA pinnalt startinud mehitatud kosmoselend, olnud sunnitud kasutama Rahvusvahelises Kosmosejaamas käimiseks vene kosmosejaamasid ja –rakette. SpaceXiga tehtavast koostööst loodetaksegi sellest sundseisust pääseda.

20. aprillil Kennedy kosmosekeskusest startinud raketikatsetus on aga järjekordne tagasilöök pikas samalaadsete takistuste reas. Nii SpaceX kui ka temaga konkureeriv Boeing pidid esialgsete plaanide kohaselt alustama kosmoselendudega juba 2017. aastal, kuid seni ei ole selleni jõutud. Crew Dragon peaks olema võimeline vedama orbiidile kuni seitse meeskonnaliiget. Firma ise on hetkel tunnistanud vaid seda, et leidis aset «anomaalia», kuid Kennedy kosmosejaama lähistelt avalikkusesse jõudnud videotelt on näha, et toimuma pidi siiski plahvatus, kirjutab New Scientist.