NASA teatas, et tabas esmakordselt Marsi-värina toimumise

Marsi geoloogilise ehituse uurimiseks mõeldud kosmoseaparaadi sensorid tabasid Marsi-värina 6. aprillil. Tolleks hetkeks oli ta veetnud punasel planeedil kokku 128 sol’i ehk Marsi-päeva. Tegemist oli vaid nõrkade tõugetega – teadlaste hinnangul jäi see tõenäoselt 1 ja 2 magnituudi vahele – , kuid värina tuvastamise teeb oluliseks asjaolu, et varem on pinnavärinaid mõõdetud vaid Maal ja Kuul.