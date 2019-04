EV100 raames kogutud 100 000 geeniproovi seas on puudu meestest ja muukeelsetest

Täna Tallinna teletornis tutvustas Eesti Geenivaramu koos tervise- ja tööminister Riina Sikkutiga geeniproovide kogumise hetkeseisu. Teatavasti korraldas Eesti Geenivaramu Vabariigi 100. aastapäevaks suurejoonelise geeniproovide kogumisega eesmärgiks saada uuritud 100 000 eestlase geenid. Hetkel tegelevadki teadlased kõigi kogutud proovide süsteemi sisse kandmisega, pärast mida algab juba ka reaalne järjendamine ja sisuline analüüs.

Hetkel on jõutud menetleda ligi 80 protsenti möödunud aasta geeniproovidest ning esialgsed ülevaateandmed näitavad ootamatut arengut – proovi andnute seas on pea 2/3-lises enamuses naised. Samuti on näha, et alaesindatud on nii Eesti muukeelsed elanikud kui ka paljude maakohtade inimesed.

«Arvan, et naiste suurem ülekaal geeniproovi andnute seas on loomulik, kuna naised ongi aktiivsemad kui mehed, kes jõuavad tihtipeale ju ka arsti juurde hiljem. Kuigi praegu on andmeid teadustöö jaoks juba piisavalt, kutsume just mehi ja muukeelseid rohkem geeniproove andma. Meeste tervis on ju teatavasti ühiskonnas aktuaalne probleem. Nii saavad arstid tulevikus pakkuda ka paremaid personaalmeditsiini teenuseid,» selgitas hetkeolukorda Geenivaramu teabejuht Annely Allik.

Geeniandmete kogumine jätkub ka käesoleval aastal ning kui juubeliaastal plaaniti koguda kokku 100 000 uut geenidoonorit, siis 2019. aastaks sihitakse 50 000 uue proovi kogumist. Et tagada parem demograafiline esindatus, on plaanis avada uusi vereandmiskohtasid nii Ida-Virumaal kui ka näiteks Raplas ja Valgas. Hiljuti avati verevõtukoht ka Narvas.

«Maainimestega rääkides oleme mõistnud, et neil on proovi andmise vastu huvi olemas. Näiteks on meil ette tulnud kaks olukorda, kus proovide kogumiseks vajalikud süstlad said otsa ja inimesed ootasid pidid üle tunni aja ootama, et proovi anda. Üks neist oli Hiiumaal, teine Palamuse laadal. Inimesed ise ütlevad, et ei hakka selle mõneminutise protseduuri jaoks nad eraldi Tallinna või Tartusse sõitma ei hakka, mis on ka igati arusaadav,» selgitas Allik.

Pressikonverentsil kõnelenud geeniteadlane Natalja Pervjakova tõi eraldi teemana välja venekeelse elanikkonna vähese informeerituse, mida võimendab vene meedia ning sellest levitatavad põhjendamata hirmud.

«Oleme õppinud, et inimesed tahavad teada, mida me geenidest teada oleme saanud, kuid see info ei jõua tihtipeale nendeni. Oleme seni üsnagi palju avaldanud, kuid suur osa sellest on olnud inglise keeles, mistõttu jõuab elanikkonnani vaid väike osa. Järelikult peaksime rohkem avaldama eesti ja ka vene keeles,» tõdes Pervjakova.

