Uuring: keskkonnateemad on noorte jaoks olulisemad kui poliitika

Äsja lõppenud rahvusvahelisest PROMISE («Noorte ühiskondliku kaasatuse edendamine») uuringust selgus, et vaid 43% on neid noori, keda poliitika vähemalt mõnevõrra huvitab. Samas selgus uuringust, et lausa 83% noori huvitub keskkonnateemadest. Seda tulemust kinnitavad ka viimsel ajal üha enam levinud keskkonnateemalised meeleavaldused (nt Fridays For Future), kirjutab ERR Novaator.