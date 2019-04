Gravitatsioonilained näitasid tähte neelavat musta auku

Kuigi mustad augud on ennekõike tuntud kui kõikeneelavad tohutu gravitatsiooniga taevakehad, ei ole see veel siiski kogu tõde. Omal ajal oletas näiteks kuulus kosmoloog Stephen Hawking, et mustade aukude ümbruses paikneval nn sündmushorisondil peab siiski toimuma ka õrn kiirgamine või «aurumin». Hiljem sai tema kirjeldatud nähtus nimeks Hawkingi kiirgus. Samuti kiirgab tohutul hulgal energiat ja valgust ka musta auku ümbritsev neelukeeris, mida on kujutatud näiteks aprilli alguses üleilmselt tähelepanu tõmmanud esimesel pildil mustast august.