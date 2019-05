Äli Leijen: mis teeb õpetaja edukaks – kõrgem vaimne võimekus, põhjalikud teadmised või motiveeritus?

Õpetamise kvaliteeti peetakse üheks olulisemaks õpilaste õppimist mõjutavaks teguriks. Kuigi see on laialt aktsepteeritud idee, kalduvad teadlased eriarvamusele kvaliteetse õpetamise täpsemate komponentide, protsesside ja olulisemate mõjutegurite osas. Tutvustan järgnevalt kolme erinevat selgitust õpetamise edu kohta, mida on põhjalikumalt tutvustanud Mareike Kunter kolleegidega. Näiteks on teadlased rõhutanud heade õpetajate erinevaid personaalseid omadusi, nt nii avatust ja teistest inimestest hoolimist kui ka nende vaimset võimekust.

Viimane on erialakirjanduses tuttav ka kui «targa inimese hüpotees», mille järgi on parimad õpetajad helge peaga, kõrgelt haritud inimesed, kes on piisavalt targad ja mõtlemisvõimelised, et õpetamise erinevaid nüansse töö käigus selgeks õppida. See hüpotees rajaneb tõdemusele, et õpetamine on väga nõudlik, kompleksne ja olemuslikult etteennustamatu ülesanne, mille elluviimiseks on vaja kõrget vaimset paindlikkust ja võimekust probleeme kiiresti lahendada. Selle lähenemise järgi oleks oluline kõrge vaimse võimekusega potentsiaalsed õpetajad üles leida, koolidesse saata ning loota, et töö käigus kujunevad nendest õpilasi inspireerivad erakordsed õpetajad.

Teine edukate õpetajate selgitus rajaneb üldjoontes samale arusaamale õpetamise keerulise töö kohta, kuid selle järgi peitub keerukusega eduka toimetuleku ressurss hoopis õpetaja teadmiste baasis, seda lähenemist võiks kutsuda «teadmistega õpetaja hüpotees». Need teadmised on sügavalt erialaspetsiifilised ning jagatud ühe eriala professionaalide poolt. Selliseid teadmisi omandatakse kõrgkoolides õpetajakoolituse käigus ning täiendatakse karjääri jooksul.

Õpetajate teadmiste puhul eristatakse siinkohal nt üldpedagoogilisi, ainealaseid ja aine õpetamisega seotud teadmisi (ainesisu pedagoogiline teadmine). Üldpedagoogilised teadmised ei sõltu õpetatavast ainest, need on olulised näiteks nii matemaatika, kunsti kui emakeele õpetamisel. Siia alla kuuluvad näiteks klassi juhtimise, õpilaste motiveerimise ja heade suhete loomisega seotud teadmised. Ainealased teadmised hõlmavad endas erinevaid ainevaldkonna teadmisi, seejuures on oluline orienteeruda valdkonna teadmiste struktuuris, teades, kuidas on erinevad mõisted omavahel seotud ja millised mõisted on valdkonnas kesksemad. Lisaks teab õpetaja ka seda, kuidas käsitletakse mõisteid ja nähtusi horisontaalselt teistes õppeainetes ja vertikaalselt erinevates klassides.

Ainesisu pedagoogiline teadmine on viimastel kümnenditel kolmest kõige enam tähelepanu all olnud kategooria. Siia kuuluvad teadmised selle kohta, kuidas erinevaid mõisteid ja nähtusi õpilastele õpetada, näiteks milliseid näiteid või skeeme on seejuures mõistlik kasutada. Lisaks ka see, millised on tüüpilised väärarusaamad konkreetses ainevaldkonnas ja kuidas neid seljatada.