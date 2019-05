Fotod: Austraalias avastati kolme silmaga madu

Kolme silmaga mao leidsid metsavahid Austraalia põhjaosas Darwini lähistel asuvast Humpty Doo väikelinnast ning andsid talle ka nime. Kuna rabapüütonite seas on varem täheldatud polütsefaalia ehk lisapea olemasolu, kahtlustati algselt, et ka Monty puhul võib naha all olla arenenud midagi lisapea laadset. Röntgenpildi alusel suudeti aga teha kindlaks, et tema kolju ülaosas oligi olemas eraldi õnarus, milles paiknes lisa-silmaauk, kuhu püstiasendis silm ka täpselt sobitus, kirjutab Science Alert.