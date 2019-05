Uuring: loodussõbralike poekottide lagunemine võtab aastaid

Biolagunevatest plastkottidest on saanud juba laiatarbekaup. Plymouthi Ülikooli bioplastidele eskenduva doktorandi Imogen Napperi ja ta kolleegide värsketest katsetest selgub, et need ei pruugi olla sedavõrd keskkonnasõbralikud, kui võib paista nende nimest, kirjutab ERR Novaator.