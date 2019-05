Vaba Akadeemia loeng: astronoom Tõnu Viik kõneleb maailma loomisest

Praegu on teadlaste seas üldist tunnustust leidnud teooria, et meie Universum sai alguse Suurest Paugust. Mõnes mõttes on see pea samasugune uskumine nagu kristlased usuvad seda, et maailma lõi Jumal. Vahe on siiski olemas, sest teadlaste usku kinnitavad vaatlused. Mõned teadlased arvavad, et siis tekkis väga palju universumeid - lausa Multiversum. Just neid teemasid avab astronoom oma selle reedeses loengus, kus räägib Suurest Paugust ehk Universumi tekkeloost.