Kuidas soomlased Eestit ehitasid

Vähem on teada fakt, kuidas soomlaste abil edenes Eestis ehitusteadus, ehitusinseneride täiendkoolitus ning lihtsustus ühinemine Euroopa Liiduga. Soome teadlased on toetanud vahetul, omakasupüüdmatul moel (ka püüti organiseerida finantsabi). Väga toetavat ja sõbralikku abi andsid soomlased meie ehitusteadlastele just taasiseseisvumise alguses, st ajal, kui me seda just kõige rohkem Euroopasse minekul vajasime.