Uuring: inimkond on sekkunud pea kõigi suurte jõgede kulgemisse

Inimtegevusest – tammidest, kuivendussüsteemidest ja õgvendamisest puutumata jõgede arv on maailmas drastiliselt vähenenud. Viimased päris looduslikus olekus vooluveekogud asuvad inimasustusest kaugel – Arktikas, Amazonase vihmametsas ja Kongo nõos. Ülejäänute puhul on looduslik voolurežiim märgatavalt häiritud, mistõttu on ka sealne elusloodus paratamatult kannatada saanud, kirjutab New Scientist.

Juhtivas teadusajakirjas Nature avaldatud uuring pakub kõige paremat ülevaadet, mis maailma vooluveekogude kohta kunagi tehtud on. Kokku analüüsisid McGilli Ülikooli teadlaen Günther Grill ja kolleegid kümne aasta jooksul 300 000 jõe kohta käivaid andmeid, kontrollides muuhulgas satelliidipiltidelt käsitsi üle ka 25 000 tammi olemasolu.

Kokku on maailmas 246 jõge, mille pikkus ületab 1000 kilomeetri piiri. Neist vaid 90 voolavad veel terves pikkuses takistamatult ning nendest 90st kaheksa asuvad Amazonase madalikul.

Üks olulisemaid jõgede kahjustajaid on hüdroenergeetika tohutu areng. Eriti Hiinas on jõgedele ehitatud mitmeid võimsaid tamme, kuigi paisutamist tehakse mujalgi, tihtipeale kohalike kogukondade vastuseisust hoolimata.

«Tammide rajamine on peamine ülemaailmse jõgede terviklikkuse katkestamise põhjustaja ning sellel on jõe tervisele tihtipeale halvad tagajärjed, selgitas Grill New Scientistile.

Hinnanguliselt on inimkond rajanud maailma jõgedele kokku 2,8 miljonit tammi. Lisaks tammidele mõjutavad jõgede tervist aga ka niisutuskraavide rajamine ning erinevad vee ümberjuhtimise viisid. Uuringu juhi sõnul on jõgede tervis oluline, kuna sellest sõltub vooluvee võimekus kanda laiali toitaineid ja setteid, aga ka erinevaid liike. Arvestades jõgede väikest pindala ja suurt liigirikkust on nad ühed hinnalisemad ökosüsteemid. Samas on nad inimmõjudest eriti ohustatud.