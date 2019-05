Vähemalt paaril juhul võime välja pakkuda, et teiste hulgas saabusid Tallinna ka Lübeckist pärit inimesed. Iseenesest ei ole selles midagi imekspandavat, sest sellest 12. sajandi keskpaigas asutatud kaubalinnast kujunes 13. sajandi alguseks Läänemere regiooni sõlmpunkt, kust asusid Liivimaa poole teele ristisõdijaid, palverändureid, kaupmehi ja ümberasujaid vedavad alused. Pigem vastupidi, on mõnevõrra hämmastav, et otseselt Lübeckiga seotud 13. sajandi leide tunneme suhteliselt vähe. Neist vahest kõige paeluvamad on inimkujutistega savikannude katked, mida Tallinnast on leitud kõigest kolmel korral: 1980. aastate lõpus Toompealt Kohtu tänavalt ja all-linnast Harju tänavalt ning 2016. aastal Pärnu mnt 22–24 kinnistult.

Kapuutsilaadse peakattega nägusid on aastakümnete vältel tõlgendatud väga erinevalt. Siiani on käibel juba 1943. aastal Rootsis välja pakutud arvamus, et kannudel kujutati munkasid – täiesti usutav tõlgitsus, kui keskenduda ainult peale. Samas on see petlik, sest terviklikumate figuuride põhjalikum analüüs välistab mungad-nunnad: kloostrielanike hõlstide asemel on kujutatud pihast tugevalt kokku tõmmatud rõivaid. Peale selle kõneleb esmatõlgendusele vastu kompositsioon, kuna kõikidel juhtudel on pottsepp kujutanud teineteisel käest kinni hoidvaid ringtantsus naisterahvaid. Seejuures on ilmselt tegemist abielus naistega, sest neidude puhul olnuks tantsijad peakatteta – niisiis võivad kaetud peaga tantsijad olla arheoloogiline tõestus 13. sajandi algupoole Lübecki prouadest Tallinnas.