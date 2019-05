Miks on inimesed vaktsineerimise vastu ja kas teadlastel on võimalik neid ümber veenda?

2017. aasta veebruaris teatasid Ameerika aktivist (ja kunagise presidendi vennapoeg) Robert F. Kennedy Jr ja näitleja Robert De Niro ühisel pressikonverentsil, et nad annavad 100 000 dollarit inimesele, kes esitab neile kasvõi ühe teadusuuringu, milles on tõestatud, et vaktsiinid on täiesti ohutud. Nagu teisedki vaktsineerimisvastased kampaaniad, leidis Kennedy ja De Niro üleskutse meedias laialdast kajastust ning tugevdas ekslikke hirme vaktsineerimise ees.

Samas oli vaktsineerimist toetavatel inimestel piisavalt kaalukaid põhjusi, miks seda üleskutset vältida. Esiteks on kaheldav, kas «konkursile» esitatud andmetesse suhtutaks erapooletult, kui tulemusi hindavad kaks kurikuulsat vaktsiinivastast. Teiseks teavad teaduse tegemise köögipoolt tundvad inimesed hästi, et olemuslikult ei ole võimalik ühegi üksikuuringuga tõestada, et midagi on 100% ohutu. Vaktsineerimise puhul on see eriti ilmne: kuna väikelapsed on sageli haiged ja enamik vaktsineerimisi toimub väikelapseeas, on imelihtne leida seoseid vaktsineerimise ja haiguste vahel.

Just sel põhjusel võitsid sellest kaasusest vaktsiinivastased: vastavasisuliste uuringute puudumist käsitleti kinnitusena selle kohta, et vaktsineerimine on kahjulik. Nii ei jõudnudki selle paradoksi põhiolemus tegelikult tabloidlehtedesse – nende tähelepanu köitis ennekõike väljapakutud preemiaraha – ning massimeedia levitas innukalt emotsionaalseid (kuid enamjaolt võltsitud) lugusid vaktsineerimisjärgsetest tüsistustest.

Kennedy ja De Niro 100 000 dollari väljakutse on üks paljudest näidetest selle kohta, kuidas vaktsineerimisvastaseid lugusid sageli võimendatakse, samas kui vaktsineerimisega kaasnevaid hüvesid tähtsustatakse harva. Ehkki paljud meie hulgast võivad lagedale tulla sõbra sõbralt kuuldud lugudega, kuidas vaktsineerimine on põhjustanud tüsistusi, tunnevad vaid vähesed statistikat, mille kohaselt vaktsineerimine hoiab ära 2–3 miljonit surmajuhtumit aastas ning hoiab kokku tohutul hulgal ühiskondlikku ressurssi, mis muidu kuluks haiguste raviks.

Ekspertide sõnul on ainus teine sama suure ja kasuliku mõjuga rahvatervise alane saavutus vee desinfitseerimine. Vaktsineerimine muutis inimeste elu põhjalikult, võimaldades lastel vältida leetreid, läkaköha ja muid surmavaid haigusi. Vaktsiinide põhjustatud tüsistuste esinemissagedus on tuhandeid protsente väiksem kui seda on haigusejärgsetel tüsistustel. Samuti on need komplikatsioonid oluliselt kergemad – vaktsiinijärgset palavikku ei saa kõrvutada haigusega kaasneva surmaga. Laste lemmiktegevused nagu puu otsa ronimine ja igapäevased toimingud nagu porgandi söömine võivad olla palju ohtlikumad kui vaktsineerimine.

Kui vaktsineerimine on nii kasulik ja ohutu, siis kuidas on see võimalik, et vaktsiinides kahtlemine on tänaseks nii levinud, et Maailma Tervishoiuorganisatsioon tunnistas selle 2019. aastal üheks peamiseks ohuks rahvatervisele?

Eespool kirjeldatud 100 000 dollari väljakutse on sellele küsimusele ilmekas vastus, mis näitab, kuidas negatiivsed hoiakud püsivad ja positiivsed on tähelepanuta jäetud. Mitmed psühholoogia-alased uuringud on näidanud, et inimesed usaldavad negatiivset teavet rohkem kui positiivset. Sel põhjusel usaldatakse rohkem neid teaduslikke uuringuid, mis osutavad potentsiaalsetele terviseriskidele, kui uuringuid, milles inimest ohustavatele haigustele pole viidatud.