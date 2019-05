Keskkonnaagentuur: möödunud aastal sündisid siseveekogudel uskumatud rekordid

Kokkuvõttena võib tõdeda, et 2017/2018 hüdroloogiline aasta algas sademetest tingituna väga veerohkelt, kuid kevadine suurvesi jäi pigem tagasihoidlikuks. Kevadise suurveeperioodi äravool moodustas aastasest äravoolust vähem kui on olnud suurveeperioodil pikaajaline keskmine äravool. Suve iseloomustasid vähesed sademed ja kõrged õhutemperatuurid. Aasta keskmine äravool tervikuna oli pikaajalise keskmise lähedal. 2017/18 aastal oli keskmine veetase Peipsil järvel 19 cm ja Võrtsjärvel 8 cm pikaajalisest keskmisest kõrgem.

Interaktiivne kaart

Kui siiamaani ilmusid aastaraamatud kodulehel PDF-formaadis, on see tänaseks ümber vahetatud interaktiivsema ja kasutajasõbralikuma ArcGIS kaardiloo vastu. See võimaldab üheaegselt huvilisel uurida nii kaardirakendust, graafikuid kui neid saatvaid kommentaare.

Värske hüdroloogiline aastaraamat annab ülevaate eelmise hüdroloogilise aasta (1. oktoober 2017 – 30. september 2018) vaatlustest ja mõõtmistest riigi hüdromeetriavõrgus ning äravoolu ja veetasemete sesoonsest muutustest Eesti jõgedel ja järvedel hüdroloogiliste aastaaegade kaupa: https://arcg.is/1G0Pmb