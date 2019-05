Tallinna Ülikool seal toimuvas kvant-müstikute ürituses probleemi ei näe

Firma nimi on viide laialdaselt pseudoteaduslikuks tunnistatud Ley liinide hüpoteesile, mille kohaselt paiknevad paljud inimese tehtud struktuurid nähtamatutel maailma jõujoontel, millel on omakorda suur spirituaalne tähendus.

Kõne ürituse korraldajaga

Kontaktnumbril vastu võtnud meesterahvas ei soovinud oma nime all rääkida.

«Tegemist ei ole asutusega, vaid eraisikute lehega, kes tahavad sel teemal rohkem teada saada,» selgitas kõneisik. Nädalavahetusel toimuva ürituse teaduspõhisuse küsimise peale teatas mees, et see on «väga teaduspõhine, koguni ainult teaduspõhine. Tegemist on ikkagi ülikooli õppejõuga, kes on sel teemal kirjutanud kümneid raamatuid. Mõni skeptik võib muidugi midagi välja mõelda, aga tal on ikkagi professorikraad selles.»

Märkus: professor on akadeemiline ametikoht, mitte teaduskraad.

Selle peale, et ka Eesti füüsikud «kvant-aktivisti» juttu pseudoteaduslikuks on pidanud, vastas mees, et «see ei ole ju Eestis välja mõeldud, aga üle maailma on quantum physics väga levinud» ning soovitas pöörduda nende ülikoolide poole, kes talle selles vallas «professorikraadi andsid».

«Amit Goswami tegeleb kvantfüüsikaga praktilisel tasandil – räägib ühiskonnakorraldusest, majandusest ja lisaks on tal veel raamat pealkirjaga «Kvantumdoktor». Need on praktilised asjad, mitte kosmoseteemad, vaid inimese teadvuse arendamine,» seletas mees edasi. Küsimusele, et mis on tema enda hariduslik taust, vastas ta, et ettevõtja.

Õigupoolest ei ole pseudoteaduste levik midagi uut. Küll aga tekitab küsimusi, et kas sellise ürituse enda katuse alla võtmine on sobilik Tallinna Ülikoolile kui teadusasutusele. Tõele au andes tuleb tunnistada, et ülikool ürituse korraldajate seas ei ole ning ka telefonis kõnelenud härra rõhutas, et seos Tallinna Ülikooliga on «ümmargune null».

Ülikool hinnangut ei anna

Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniosakonnalt laekus järelepärimise peale lühikene ja lakooniline seletus: «Tallinna Ülikool on antud juhul vaid ruumide omanik. Kõigil soovijatel on nende rentimiseks võrdne võimalus. Ülikool kui teadus- ja õppeasutus ei anna hinnangut renditud ruumides toimuvate ürituste sisule, küll on meie ülesanne tagada, et need vastaksid Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.»

Kuigi selliste loengute korraldamises ja pseudoteadusliku info levitamises ei ole Martin Välliku sõnul midagi uut ning ka Lille Lindmäe on skeptik.ee lehel varem tähelepanu alla tõusnud. «Kuivõrd ta tuleb ikkagi TLÜ hõlma alla justkui oma pseudoteaduslikke vaateid legitimeerima, on siin pahameele väljendamine siiski põhjendatud. Isegi, kui üritus on seaduslik, aga ei lähe tema väärtustega kokku, siis on ürituste välja viskamine siiski ju võimalik. Kui TLÜ väärtuseks on teaduspõhise maailmapildi hoidmine ja edendamine, siis pseudoteaduslike ürituste oma hõlma alla võtmine kindlasti nende väärtustega kokku ei käi,» tõdes Vällik.